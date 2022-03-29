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Источник: 31 марта ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации

Источник: 31 марта ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации
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Русский язык станет одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает в соцсетях журналист ZDF Маркус Харм.

По информации источника, в четверг, 31 марта, на ежегодном конгрессе ФИФА в Дохе будет объявлено о придании русскому языку статуса официального в организации.

Действующий устав ФИФА предусматривает использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком.

Ранее сообщалось, что руководство ФИФА предлагает добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.

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Источник: ФИФА рассмотрит введение русского языка как официального в организации
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