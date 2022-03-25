Источник: ФИФА рассмотрит введение русского языка как официального в организации

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрят введение русского языка как одного из официальных в организации. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, 9-й пункт повестки конгресса предусматривает «голосование по предложенным поправкам к уставу». Одна из таких поправок касается введения внутри организации новых официальных языков.
Действующий устав ФИФА предусматривает использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком.
Руководство ФИФА предлагает добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.
- 25 марта 2022
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