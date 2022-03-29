Защитник «Спартака» Лукас Айртон прибыл в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Planeta do Futebol.

Стоит отметить, что вместе с Айртоном в Бразилию улетел игрок мини-футбольного клуба «АлтПолитех» (Барнаул) Аллан Ричардсон. Жёны спортсменов являются сёстрами.



Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.