Португалия — Северная Македония: Бруну Фернандеш оформил дубль

Сегодня, 29 марта, проходит финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии.
Бруну Фернандеш оформил дубль. Пепе отобрал мяч, после этого Диогу Жота с левого фланга выполнил роскошный кросс в штрафную, откуда Бруну Фернандеш ударом в касание оформил дубль.
В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот.
Победитель пары Португалия — Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.
Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.
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