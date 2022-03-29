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Энрике откажет «Манчестер Юнайтед», так как хочет сосредоточиться на работе со сборной

Энрике откажет «Манчестер Юнайтед», так как хочет сосредоточиться на работе со сборной
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике откажется возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанец откажется от поста тренера в манкунианском клубе, так как сейчас он видит своим основным местом работы сборную Испании и намерен полностью сосредоточиться на работе с национальной командой на грядущем мундиале.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято в декабре после окончания чемпионата мира в Катаре. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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