Энрике откажет «Манчестер Юнайтед», так как хочет сосредоточиться на работе со сборной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике откажется возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанец откажется от поста тренера в манкунианском клубе, так как сейчас он видит своим основным местом работы сборную Испании и намерен полностью сосредоточиться на работе с национальной командой на грядущем мундиале.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято в декабре после окончания чемпионата мира в Катаре. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».