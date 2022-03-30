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Сборная Камеруна на 124-й минуте вырвала победу у Алжира и вышла на ЧМ-2022

Сборная Камеруна на 124-й минуте вырвала победу у Алжира и вышла на ЧМ-2022
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Завершился ответный матч финала квалификации ЧМ-2022, в котором национальная команда Алжира принимала Камерун. Встреча прошла в Блиде на стадионе «Мустафа Чакер» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Первая игра закончилась победой Алжира со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу Камеруна, и игра перешла в дополнительное время. На 118-й минуте Алжир сравнял счёт после точного удара Ахмеда Тубы. Камеруну удалось вырывать победу на 124-й минуте матча. Победный гол на свой счёт записал Карл Токо Экамби.

Таким образом, сборная Камеруна вышла в финальную стадию ЧМ-2022.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 2-й матч
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК
Алжир
Окончен
1 : 2
ДВ
Камерун
0:1 Шупо-Мотинг – 22'   1:1 Туба – 118'   1:2 Токо Экамби – 120+4'
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