Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022
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Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Напомним, в финальном матче отбора сборная Португалия обыграла Северную Македонию со счётом 2:0.
«Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своём законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку!» — написал Роналду в своей социальной сети.
Напомним, в полуфинальном матче отбора сборная Португалии обыграла Национальную команду Турции. Сборная Северной Македонии, в свою очередь, сенсационно обыграла национальную команду Италии.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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