Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Напомним, в финальном матче отбора сборная Португалия обыграла Северную Македонию со счётом 2:0.

«Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, мы на своём законном месте! Спасибо всем португальцам за неустанную поддержку!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, в полуфинальном матче отбора сборная Португалии обыграла Национальную команду Турции. Сборная Северной Македонии, в свою очередь, сенсационно обыграла национальную команду Италии.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.