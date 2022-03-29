Роналду и Левандовски поедут в Катар? Не факт! Финал стыковых матчей ЧМ-2022. LIVE

Привет, друзья! Сегодня в Европе большой футбольный день (точнее — вечер). Финалы стыковых матчей чемпионата мира. Определятся ещё два участника ЧМ-2022. Португалия принимает Северную Македонию, а Польша — Швецию. Балканская сенсация отбора уже преградила путь в Катар действующим чемпионам Старого Света, сборной Италии, и теперь преисполнена желания сделать то же самое с чемпионом предыдущим, 2016 года. Роналду и компании следует быть предельно осмотрительными, чтобы не повторить конфуз итальянцев. А поляки благодаря отстранению России получили двойную выгоду в стыках: один матч вместо двух, и не в гостях, а дома. Жаль, что из двух великих бомбардиров современности (Левандовски, Ибрагимович) в Катар попадёт только один. А кто это будет — узнаем сегодня в районе полуночи.
😦 Давайте вспомним, как сборная Северной Македонии оставила триумфаторов Евро-2020 без чемпионата мира. Увидим ли мы сегодня ещё одну сенсацию?
Где смотреть стыковые матчи ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония и Польша — Швеция
📺 Матч Португалия — Северная Македония в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало прямого эфира — в 21:35. В это же время на канале «Матч Футбол1» начнётся трансляция игры Польша — Швеция.
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