Роналду и Левандовски поедут в Катар? Не факт! Финал стыковых матчей ЧМ-2022. LIVE

Привет, друзья! Сегодня в Европе большой футбольный день (точнее — вечер). Финалы стыковых матчей чемпионата мира. Определятся ещё два участника ЧМ-2022. Португалия принимает Северную Македонию, а Польша — Швецию. Балканская сенсация отбора уже преградила путь в Катар действующим чемпионам Старого Света, сборной Италии, и теперь преисполнена желания сделать то же самое с чемпионом предыдущим, 2016 года. Роналду и компании следует быть предельно осмотрительными, чтобы не повторить конфуз итальянцев. А поляки благодаря отстранению России получили двойную выгоду в стыках: один матч вместо двух, и не в гостях, а дома. Жаль, что из двух великих бомбардиров современности (Левандовски, Ибрагимович) в Катар попадёт только один. А кто это будет — узнаем сегодня в районе полуночи.