Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Стыковые матчи Португалия — Северная Македония и Польша — Швеция: прямая трансляция отборочного цикла ЧМ по футболу

Роналду и Левандовски поедут в Катар? Не факт! Финал стыковых матчей ЧМ-2022. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Поедут ли Роналду и Левандовски в Катар?
Комментарии
Оба матча — в одной трансляции. Залетайте!

Привет, друзья! Сегодня в Европе большой футбольный день (точнее — вечер). Финалы стыковых матчей чемпионата мира. Определятся ещё два участника ЧМ-2022. Португалия принимает Северную Македонию, а Польша — Швецию. Балканская сенсация отбора уже преградила путь в Катар действующим чемпионам Старого Света, сборной Италии, и теперь преисполнена желания сделать то же самое с чемпионом предыдущим, 2016 года. Роналду и компании следует быть предельно осмотрительными, чтобы не повторить конфуз итальянцев. А поляки благодаря отстранению России получили двойную выгоду в стыках: один матч вместо двух, и не в гостях, а дома. Жаль, что из двух великих бомбардиров современности (Левандовски, Ибрагимович) в Катар попадёт только один. А кто это будет — узнаем сегодня в районе полуночи.

Где смотреть стыковые матчи ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония и Польша — Швеция
Live Кирилл Закатченко

😦 Давайте вспомним, как сборная Северной Македонии оставила триумфаторов Евро-2020 без чемпионата мира. Увидим ли мы сегодня ещё одну сенсацию?

Италия во всём была лучше Северной Македонии! Как же Манчини пришёл к такому позору? Италия во всём была лучше Северной Македонии! Как же Манчини пришёл к такому позору?
11:09 Кирилл Закатченко

Где смотреть стыковые матчи ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония и Польша — Швеция

📺 Матч Португалия — Северная Македония в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало прямого эфира — в 21:35. В это же время на канале «Матч Футбол1» начнётся трансляция игры Польша — Швеция.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022