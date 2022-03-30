Вадим Евсеев: у меня был план, и я его придерживался. Живём в такой стратегии
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды после зимнего сбора.
«У меня был план. И я его придерживался. Живем сейчас в такой стратегии. Погода как всегда в марте вносит коррективы: на базе тренироваться возможности нет, поэтому занимаемся на стадионе, на искусственном поле. Тем более играем со «Звездой» тоже не искусственном. Все нормально.
В Питер поедем на поезде. Вечером стартуем, утром прибытие. Поезд коллектив сплачивает, хотя у нас с этим и так проблем нет. Первая после зимы игра всегда что-то новое. Для всех. «Шинник» готовится к каждому матчу, исходя из конкретного соперника», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.
«Шинник» лидирует в своей подгруппе в ФНЛ-2.
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