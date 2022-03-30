Гол Эриксена на стадионе, где пережил остановку сердца — в видеообзоре игры Дания — Сербия

В товарищеском матче сборная Дании принимала национальную команду Сербии. Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Дании Йоаким Мехле. На 53-й минуте полузащитник Йеспер Линдстрём упрочил преимущество датской команды, забив гол после передачи хавбека Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Через 4 минуты итоговый счёт установил датский полузащитник Кристиан Эриксен. Этот гол стал вторым для хавбека после возвращения в сборную Дании. Ранее Эриксен пережил остановку сердца на «Паркене».
Напомним, сборная Дании заняла 1-е место в группе F отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира. Сербия завершила отбор на 1-м месте в группе А и также пробилась на чемпионат мира.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 30 марта 2022
-
09:52
-
09:51
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:33
-
09:33
-
09:18
-
09:13
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
08:05
-
04:56
-
04:42
-
04:33
-
04:31
-
03:32
-
03:07
-
02:49
-
02:45
-
02:41
-
02:13
-
02:12
-
01:52
-
01:46
-
01:36
-
01:22
-
01:20
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:22