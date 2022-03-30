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Удар Вернера в перекладину и гол Мюллера — в видеообзоре матча Нидерланды — Германия

Удар Вернера в перекладину и гол Мюллера — в видеообзоре матча Нидерланды — Германия
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В товарищеском матче встречались национальные команды Нидерландов и Германии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Игра завершилась вничью – 1:1.

В добавленное к первому тайму время забил форвард сборной Германии Томас Мюллер. На 68-й минуте нападающий Нидерландов Стивен Бергвейн сравнял счёт, ассистировал ему Дензел Думфрис.

Напомним, сборная Германии заняла 1-е место в турнирной таблице группы J отбора чемпионата мира 2022 года и вышла в финальную стадию турнира. Нидерландская команда также стала победителем своей группы и пробилась на мундиаль. Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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