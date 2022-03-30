Кейн — о свисте фанатов сборной Англии в адрес Магуайра: он не заслуживает такого приёма

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о свисте болельщиков в адрес английского защитника Гарри Магуайра в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (3:0).



«В последние годы мы усердно работали над восстановлением связи с болельщиками сборной Англии, чтобы услышать, как Гарри Магуайра освистывают на «Уэмбли» перед стартовым свистком. Это просто неправильно.



Тот факт, что Гарри прекрасно проявил себя на поле и подарил нам столько замечательных воспоминаний, делает это поведение ещё более трудным для понимания. Он не заслуживает такого приёма. Он получил поддержку в раздевалке и должен получить то же самое от каждого болельщика сборной Англии», — написал Кейн на своей странице в соцсетях.