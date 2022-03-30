Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв рассказал об отношении в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Андрей Лунёв рассказал об отношении в «Байере» в связи с ситуацией на Украине
Комментарии

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношении к его позиции по ситуации на Украине. Ранее Лунёв заявил, что является патриотом и гордится этим.

«Всё нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем».

Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — сказал Лунёв в беседе с болельщиками в своём телеграм-канале.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Экс-вратарь «Сатурна» Кински: жаль российских спортсменов, но моё мнение в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022