Андрей Лунёв рассказал об отношении в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношении к его позиции по ситуации на Украине. Ранее Лунёв заявил, что является патриотом и гордится этим.
«Всё нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем».
Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — сказал Лунёв в беседе с болельщиками в своём телеграм-канале.
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