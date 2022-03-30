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Бывший игрок «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»

Бывший игрок «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон близок к переходу в «Копенгаген». Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, в скором времени Классон заключит с датским клубом контракт, который истечет в конце сезона. При этом в соглашении будет прописана возможность продления.

Ранее швед и клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.

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