Защитник «Ювентуса» рассказал об изменениях в команде после ухода Криштиану Роналду
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Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал изменения в команде после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года.
«Естественно, что уход игрока такого качества оказывает влияние на игроков. Мы должны были объединиться, сблизиться, разделить голы, результативные действия, которые принадлежали Криштиану Роналду», — приводит слова Данило сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
37-летний Роналду играл за итальянский клуб с 2018 года. Всего за туринцев нападающий забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи в 134 матчах.
В августе 2021 года «Ювентус» объявил о продаже Роналду в «Манчестер Юнайтед» за € 15 млн. Португалец подписал с командой контракт на два года.
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