Криштиану Роналду ещё не решил, где проведёт следующий сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает раздумывать над своим будущим, сообщает ESPN. По информации источника, форвард может покинуть клуб этим летом.



Контракт нападающего с английским клубом рассчитан ещё на один год, в соглашении также предусмотрена опция продления. Но сам португалец пока не решил, где проведёт следующий сезон.



В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69 очков).

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