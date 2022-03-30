Погба придётся сократить зарплату на 50% для перехода в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» не сможет позволить выплачивать зарплату полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, если французский футболист решит перейти в итальянский клуб. По сведениям источника, хавбеку придётся пойти на сокращение жалованья в два раза, чтобы вернуться в Турин. Об этом сообщает The Sun.



29-летний Погба оказался в академии «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Через три года полузащитник перешёл в «Ювентус», за который выступал следующие четыре сезона. В составе туринского клуба Погба в 178 матчах забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.



В 2016 году «Манчестер Юнайтед» вернул Погба за € 105 млн, сделав его на тот момент самым дорогим футболистом мира. С тех пор Погба принял участие в 229 матчах, отметившись в них 39 голами и 51 голевой передачей.



Контракт Погба истекает в конце сезона.

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