Юношу посадили в тюрьму за оскорбление на расовой почве в адрес Маркуса Рашфорда

19-летний Джастин Ли Прайс получил тюремный срок за оскорбление на расовой почве в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда, сообщает Goal. По информации источника, болельщик был заключён в тюрьму на шесть недель.
Напомним, летом 2021 года сотрудникам английской полиции удалось задержать 11 человек, публиковавших в социальных сетях оскорбления на расовой почве в адрес полузащитников Букайо Саки и Джейдона Санчо и нападающего Маркуса Рашфорда. Молодые футболисты не реализовали свои удары в серии пенальти финального матча с Италией.
Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и одолели Данию (2:1 ДВ). В финальном матче английская национальная команда уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).
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