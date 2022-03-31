Стам – о Роналду: его игра в этом сезоне доказывает, что он может забивать много голов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался о перспективах 37-летнего португальского форварда «манкунианцев» Криштиану Роналду.

«Будущее Роналду в «Манчестере»? Всё зависит от тренера, который будет там в следующем сезоне. Я думаю, что Криштиану доказал в этом сезоне, что он всё ещё может забивать много голов. Он всё ещё в хорошей форме, он очень хочет преуспеть и быть важным для клуба.

Но с таким игроком, как он, вам необходимо строить свою систему вокруг него. Это означает, что вам нужны вингеры, которые могут его использовать, и отыгрываться с ним на ближней дистанции. Вам нужно играть с крайними защитниками, которые могут подниматься выше. Вам нужно доминировать, нужно каждый раз играть на половине поля соперника, чтобы он попадал в штрафную, или был в её близи.

Вот как вы должны адаптировать свою систему к нему, если вы его держите на поле. Но, без сомнения, в следующем сезоне, если он останется, он будет играть важную роль.

Очень важным для клуба и для тренера является обсуждение с ним того, чего он хочет и как он это видит. Может быть, Роналду хочет остаться, может быть, он обдумывает варианты к следующему сезону, может быть, он скажет: «Хорошо, я хочу начинать каждую игру в старте», или что-то ещё», — приводит слова Стама Betting Expert.

Напомним, что в текущем сезоне Роналду принял участие в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 3 результативными передачами.