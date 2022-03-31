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Какое решение примет конгресс ФИФА в отношении России?

Какое решение примет конгресс ФИФА в отношении России?
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Российский футбольный союз (РФС) примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта в Катаре. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Одним из вопросов повестки может стать исключение или приостановка членства России в ФИФА.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какое решение примет конгресс ФИФА в отношении России?

Принять участие в опросе также можно по ссылке

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.

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