Какое решение примет конгресс ФИФА в отношении России?
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Российский футбольный союз (РФС) примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта в Катаре. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Одним из вопросов повестки может стать исключение или приостановка членства России в ФИФА.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какое решение примет конгресс ФИФА в отношении России?
Принять участие в опросе также можно по ссылке
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.
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