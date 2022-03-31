Яп Стам заявил о желании вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам заявил о желании вернуться в структуру «красных дьяволов», заняв пост тренера или функционера.

«Готов ли я вернуться в «МЮ» в качестве тренера или функционера? Если бы мне предложили – я бы сразу согласился без каких-либо сомнений.

«Манчестер Юнайтед» — это моя жизнь. Я провёл там отличные сезоны, выиграл трофеи, этот клуб был очень важен для меня. Если бы я мог им помочь – то не удержался бы от искушения сделать это. Понимаю, что они вряд ли позовут меня в клуб. Но находиться в структуре «МЮ», пусть даже в другой роли, — это то, что имеет значение для каждого бывшего футболиста «Юнайтед».

Никогда не знаешь, что будет дальше. Работа в «Манчестер Юнайтед» для меня интересна», — приводит слова Стама Betting Expert.