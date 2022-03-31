Стам: «МЮ» назначил тренером Рангника, который был техническим директором в России. Зачем?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался по поводу нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника. Ранее немецкий специалист занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».

«Оставит ли руководство «МЮ» Рангника на следующий сезон? Честно говоря, не знаю. Я не знаю, какой вектор развития владельцы клуба видят в будущем. Думаю, после увольнения Сульшера они могли бы попытаться сразу назначить нового постоянного тренера, а не временного.

Они взяли Рангника из России, где он был техническим директором, и назначили его главным тренером «Манчестер Юнайтед». Зачем они это сделали? Это выглядит так: другие немецкие тренеры преуспевают в лиге, поэтому нам тоже нужен немецкий тренер. Возможно, это был самый дешёвый вариант из возможных на тот момент. А возможно, они действительно видят в Рангнике тренера в долгосрочной перспективе.

Будет ли Рангник тренировать «МЮ» в следующем сезоне? Я так не думаю. Это моё личное мнение: думаю, «Манчестер Юнайтед» назначит тренером кого-то другого», — приводит слова Стама Betting Expert.