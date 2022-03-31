Семак: Прохин прибавляет, смотрится прилично в работе с мячом. Будем рады, если вернётся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника «Сочи» Данилы Прохина.



«По поводу Прохина – следим, смотрим. У нас есть опция возврата, он прибавляет. Здорово сыграл за молодёжную сборную. Смотрится прилично в работе с мячом. Приобретает опыт как молодой защитник. Будем рады, если в перспективе он вернётся.



Что касается «Сочи», то в первом круге игра сложилась сложно. Могли более успешно закончить с точки зрения результата. Будем стараться сыграть лучше и победить. С возвращением Нобоа команда стала играть лучше в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. А с «Краснодаром» команда встретится 25 апреля в рамках 26-го тура.