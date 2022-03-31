Самедов: «Спартак» найдёт, кем заменить Айртона — это не большая потеря

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что не считает уход бразильца Айртона Лукаса невосполнимой потерей для московского клуба.

«Не считаю, что это большая потеря именно левого защитника для «Спартака». Команда справится, найдёт, кем заменить Айртона», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Айртон покидает «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом в контракте защитника с «Фламенго» предусмотрено обязательное право выкупа футболиста при наступлении определённых условий.

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.