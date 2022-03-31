«Спартак» объявил об уходе Айртона во «Фламенго»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон покинул московскую команду. 24-летний бразилец продолжит карьеру во «Фламенго». Игрок уже прошёл предтрансферное медицинское обследование в Рио-де-Жанейро.
Айртон покидает «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом в контракте защитника с «Фламенго» предусмотрено обязательное право выкупа футболиста при наступлении определённых условий.
«Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов. Вместе с тем соглашение с «Фламенго» в полной мере учитывает интересы «Спартака».
Мы желаем Айртону как можно скорее восстановиться от травмы, полученной в недавней встрече с «Нижним Новгородом», и успешно проявить себя во «Фламенго», — написала пресс-служба «Спартака» на клубном сайте.
Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.
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