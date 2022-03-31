Тедеско похвалил Холанда в преддверии матча с «Боруссией» в Бундеслиге

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде в преддверии матча 28-го тура чемпионата Германии.

«Холанд — топ-игрок. Я уверен, в «Боруссии» сделают всё, чтобы он был в форме и смог сыграть с нами. Нам будет важно защищаться против него коллективно, как команда. Я могу назвать от шести до семи игроков соперника в атаке, о которых мы также беспокоимся, но которые не носят фамилию Холанд», — приводит слова Тедеско пресс-служба «РБ Лейпциг» в соцсетях.



Матч 28-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «РБ Лейпциг» состоится 2 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.



Команда Тедеско после 27 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице четвёртое место с 45 очками.