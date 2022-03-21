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«Заслужили три очка». Тедеско прокомментировал ничью в матче «Лейпцига» с «Айнтрахтом»

«Заслужили три очка». Тедеско прокомментировал ничью в матче «Лейпцига» с «Айнтрахтом»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).

«Конечно, мы не счастливы от такого результата на табло. Мы заслужили три очка в этом матче. Но об этом уже нет смысла много говорить. Наша игра говорит сама за себя – мы создали семь стопроцентных голевых эпизодов. Нужно было реализовать их и выиграть матч», — приводит слова Доменико Тедеско Kicker.de.

Напомним, «Лейпциг» набрал 45 очков в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. «Айнтрахт» (38) – на восьмом месте. Возглавляет таблицу Бундеслиги мюнхенская «Бавария» (63). На втором месте идёт дортмундская «Боруссия» (57).

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