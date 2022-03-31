Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Лидсе»

21-летний защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Лидс Юнайтед», сообщает TEAMtalk.



По информации источника, американский главный тренер «павлинов» Джесси Марш хочет видеть соотечественника в составе своей команды. Ранее сообщалось, что Деста хотят подписать «Рома» и «Наполи».



Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 18 матчах испанской Ла Лиги, в которых отдал три голевые передачи.

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