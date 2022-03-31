Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Лидсе»

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Лидсе»
Комментарии

21-летний защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Лидс Юнайтед», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, американский главный тренер «павлинов» Джесси Марш хочет видеть соотечественника в составе своей команды. Ранее сообщалось, что Деста хотят подписать «Рома» и «Наполи».

Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 18 матчах испанской Ла Лиги, в которых отдал три голевые передачи.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Наполи» включился в гонку за подписание защитника «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022