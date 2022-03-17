«Наполи» включился в гонку за подписание защитника «Барселоны»

21-летний защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах американца заинтересован «Наполи», сообщает Calciomercato.com.
Кроме того, футболиста хочет подписать «Рома». Ранее отмечалось, что в покупке защитника лично заинтересован главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью.
Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 18 матчах испанской Ла Лиги, в которых отдал три голевые передачи.
Видеообзор матча 28-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна»:
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