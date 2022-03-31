Представитель ФИФА оценила шансы Италии попасть на ЧМ-2022, если организация исключит Иран

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин оценила шансы сборной Италии попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, если организация исключит национальную команду Ирана из состава участников соревнований.



«В среду в Катаре прошло заседание исполнительного совета ФИФА, а сегодня состоялся конгресс с участием всех делегаций, включая Иран.



Мы никогда не обсуждали вопрос об исключении Ирана с чемпионата мира. Даже если бы это произошло, на их место была бы выдвинута другая азиатская сборная.



Давайте просто выбросим из головы мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира, это невозможно. То, что Италия сыграет на турнире – утопия», — цитирует Кристиллин Football Italia.

Ранее сообщалось, что ФИФА может исключить Иран из участников мундиаля, потому что женщинам в данной стране не разрешают посещать стадионы.

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