Рюдигер заинтересован в переходе в «Барселону» после 4:0 с «Реалом»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заинтересован в переходе в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий футболист попросил организовать встречу с представителями каталонцев сразу после того, как «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0 в 29-м туре Ла Лиги. Встреча прошла в среду вечером, при этом условия потенциального соглашения с каталонским клубом менее выгодные, чем в случае с другими претендентами на игрока.
Основными претендентами на Рюдигера считаются «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».
Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя забитыми мячами.
- 31 марта 2022
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