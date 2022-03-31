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В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Хвичей Кварацхелией

В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Хвичей Кварацхелией
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Пресс-служба казанского «Рубина» рассказала, почему клуб расторг контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией. Изначально «Рубин» объявлял о приостановке соглашения.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста.

В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — рассказали в пресс-службе казанского клуба корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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