Патрик Бэмфорд признался, что слишком быстро вернулся после травмы, чтобы помочь «Лидсу»

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд признался, что слишком быстро вернулся после травмы, чтобы помочь своей команде вести борьбу за выживание в АПЛ.
«Я думаю, что пытался справиться с болью и почти заставил её немного отступить, чтобы попытаться помочь команде. Не желая показаться высокомерным, я знал, что мне предстоит сыграть большую роль.
Я очень хотел вернуться, но это был один из тех моментов, когда я знал, что в конце концов всё закончится, и на самом деле это был просто вопрос времени.
Если бы я был честен с самим собой, то перед игрой с «волками» должен был сказать «нет» участию в играх. Но меня продолжали спрашивать, хочу ли я играть, и я сказал «да». Когда есть неопределённость, вы всегда думаете: «Я мог бы вернуться на этой неделе, я мог бы вернуться на той неделе», и это немного сложнее, поскольку вы не попадаете в те временные рамки, в которые могли бы, как вы думали», — приводит слова Бэмфорда SkySports.
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