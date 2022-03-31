Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Бэмфорд признался, что слишком быстро вернулся после травмы, чтобы помочь «Лидсу»

Патрик Бэмфорд признался, что слишком быстро вернулся после травмы, чтобы помочь «Лидсу»
Комментарии

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд признался, что слишком быстро вернулся после травмы, чтобы помочь своей команде вести борьбу за выживание в АПЛ.

«Я думаю, что пытался справиться с болью и почти заставил её немного отступить, чтобы попытаться помочь команде. Не желая показаться высокомерным, я знал, что мне предстоит сыграть большую роль.

Я очень хотел вернуться, но это был один из тех моментов, когда я знал, что в конце концов всё закончится, и на самом деле это был просто вопрос времени.

Если бы я был честен с самим собой, то перед игрой с «волками» должен был сказать «нет» участию в играх. Но меня продолжали спрашивать, хочу ли я играть, и я сказал «да». Когда есть неопределённость, вы всегда думаете: «Я мог бы вернуться на этой неделе, я мог бы вернуться на той неделе», и это немного сложнее, поскольку вы не попадаете в те временные рамки, в которые могли бы, как вы думали», — приводит слова Бэмфорда SkySports.

Новость по теме
«Лидс» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном», проигрывая 0:2 после первого тайма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022