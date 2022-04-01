Пике: игра на поле «Эспаньола» лучше секса. У меня столько денег, сколько у них в бюджете

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о географическом соседе – каталонском «Эспаньоле».



«У меня уже давно столько денег, сколько во всём бюджете «Эспаньола».



Мне нравится играть на стадионе «Эспаньола» больше, чем на арене «Реала». Поэтому я был счастлив, когда «Эспаньол» вернулся в Примеру. Мне нравится выходить на поле, когда на тебя свистят, начинаешь смеяться, а болельщики злятся ещё сильнее. Ничто в мире не сравнится с этим, это лучше секса, я думаю.



Внутри этих фанатов накопился гнев, обиды за прошлые годы. Болельщики «Реала» более доброжелательные», — цитирует Пике Marca.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 35-летний защитник сыграл в 24 матчах, в которых забил один гол.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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