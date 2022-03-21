Шакира посвятила пост победе «Барсы» над «Реалом» и назвала Пике лучшим защитником в мире

Колумбийская певица Шакира посвятила публикацию в социальных сетях победе «Барселоны» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Реалом» (4:0). За каталонскую команду выступает супруг артистки – Жерар Пике.
Шакира опубликовала фотографию, на которой показывает 4 пальца, намекая на итоговый счёт в последнем «эль классико». Также она назвала Пике лучшим защитником в мире.
«Жерар запрещает мне говорить об этом публично, но только он со своим героизмом может так играть, преодолевая травмы и боль, выкладываясь на пределе возможностей. Я это говорю не потому, что он мой муж, а потому, что он – лучший центральный защитник в мире!» — написала Шакира в своём «инстаграме».
Напомним, в ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу со счётом 4:0.
После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
Видеообзор матча «Реал» — «Барселона» (0:4):
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