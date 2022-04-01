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Пике хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»

Пике хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике надеется, что форвард Усман Дембеле продлит контракт с каталонским клубом.

«Я бы хотел, чтобы он продлил контракт с клубом. Считаю, что Дембеле важный игрок для Хави. Мы в восторге от него. В раздевалке все довольны его игрой», — цитирует Пике Sport.es со ссылкой на The Wild Projec.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за «Барсу» в 19 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. Пике выходил на поле в 36 матчах, забив три гола.

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