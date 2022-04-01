Источник: Себастьян Шиманьски завершит сезон в «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шиманьски доиграет сезон в «Динамо», сообщает Pitkanozna.pl.

По данным источника, польский игрок покинет Россию, но это произойдёт только после окончания текущего сезона. Шиманьски уже сказал главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу, что покинет московское «Динамо» после этого сезона.

Ранее сообщалось, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы.

Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Себастьян принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.