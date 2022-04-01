Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Себастьян Шиманьски завершит сезон в «Динамо»

Источник: Себастьян Шиманьски завершит сезон в «Динамо»
Комментарии

Полузащитник Себастьян Шиманьски доиграет сезон в «Динамо», сообщает Pitkanozna.pl.

По данным источника, польский игрок покинет Россию, но это произойдёт только после окончания текущего сезона. Шиманьски уже сказал главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу, что покинет московское «Динамо» после этого сезона.

Ранее сообщалось, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы.

Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Себастьян принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.

Новость по теме
Шиманьски вернулся в расположение «Динамо» из сборной Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022