Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2026 года

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение 27-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что по новому контракту зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год.



Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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