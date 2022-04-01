Языджи и другие легионеры ЦСКА вернулись в расположение команды

Московский ЦСКА объявил о возвращении своих легионеров после паузы на матчи национальных сборных.

«Наши сборники вернулись в команду! Яка Бийол, Хёрдур Магнуссон, Бахтиёр Зайнутдинов и Юсуф Языджи уже присоединились к партнерам по команде после матчей своих сборных и провели тренировку на базе в Ватутинках. Хесус Медина прилетит сегодня днем и с завтрашнего дня приступит к занятиям», — сообщила пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.

Благодаря нововведению от ФИФА Россию уже покинули защитник «Спартака» Айртон Лукас и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

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