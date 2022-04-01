В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали пролонгацию контракта с Бруну Фернандешем

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу прокомментировал пролонгацию контракта с полузащитником команды Бруну Фернандешем. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.
«Все прекрасно понимают важность Бруну Фернандеша для «Манчестер Юнайтед». Его голы и результативные передачи феноменальны. С тех пор, как он присоединился к клубу, он демонстрирует удивительно стабильную результативность.
Темп его работы, самоотверженность и фантастическое отношение Бруну к делу — это именно то, что мы хотим видеть в игроках «Манчестер Юнайтед». Он первоклассный профессионал со многими фантастическими качествами. Эти качества необходимы для достижения высоких стандартов, которые заданы в великом клубе под названием «Манчестер Юнайтед».
Бруну, как и все в команде, по-прежнему чрезвычайно амбициозен и полон решительности добиваться успеха и приближаться к борьбе за трофеи», — приводит слова Мертоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
- 1 апреля 2022
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:32
-
13:18
-
13:16
-
13:14
-
13:06
-
12:59
-
12:58
-
12:43
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:22
-
12:21
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
11:58
-
11:51
-
11:48
-
11:48
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:58
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:22
-
10:13