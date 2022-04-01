В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали пролонгацию контракта с Бруну Фернандешем

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу прокомментировал пролонгацию контракта с полузащитником команды Бруну Фернандешем. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

«Все прекрасно понимают важность Бруну Фернандеша для «Манчестер Юнайтед». Его голы и результативные передачи феноменальны. С тех пор, как он присоединился к клубу, он демонстрирует удивительно стабильную результативность.

Темп его работы, самоотверженность и фантастическое отношение Бруну к делу — это именно то, что мы хотим видеть в игроках «Манчестер Юнайтед». Он первоклассный профессионал со многими фантастическими качествами. Эти качества необходимы для достижения высоких стандартов, которые заданы в великом клубе под названием «Манчестер Юнайтед».

Бруну, как и все в команде, по-прежнему чрезвычайно амбициозен и полон решительности добиваться успеха и приближаться к борьбе за трофеи», — приводит слова Мертоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».