Тренер сборной Украины хочет сыграть товарищеский матч с лондонским клубом на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о подготовке к полуфинальному стыковому матчу отбора на чемпионат мира 2022 с Шотландией. Игра перенесена на июнь из-за обострения политической ситуации.
«Мы могли бы сыграть на «Уэмбли», например, против лондонского клуба. Это может быть хорошая выставочная игра, своеобразная поддержка для украинской армии, а также хорошая подготовка к игре с Шотландией. В составе сборной 26 игроков, которым нужна игровая практика.11 футболистов выступают за пределами Украины, в том числе в английской Премьер-лиге.
Мне нужно пять или шесть игр, чтобы вернуть команде хорошую физическую форму. Мы должны играть, потому что без товарищеских матчей будет очень сложно выйти на игру с Шотландией», — приводит слова Петракова The Guardian.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Победителя этой пары в финале стыков ожидает Уэльс.
- 1 апреля 2022
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:09
-
15:52
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:32