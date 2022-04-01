Тренер сборной Украины хочет сыграть товарищеский матч с лондонским клубом на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о подготовке к полуфинальному стыковому матчу отбора на чемпионат мира 2022 с Шотландией. Игра перенесена на июнь из-за обострения политической ситуации.

«Мы могли бы сыграть на «Уэмбли», например, против лондонского клуба. Это может быть хорошая выставочная игра, своеобразная поддержка для украинской армии, а также хорошая подготовка к игре с Шотландией. В составе сборной 26 игроков, которым нужна игровая практика.11 футболистов выступают за пределами Украины, в том числе в английской Премьер-лиге.



Мне нужно пять или шесть игр, чтобы вернуть команде хорошую физическую форму. Мы должны играть, потому что без товарищеских матчей будет очень сложно выйти на игру с Шотландией», — приводит слова Петракова The Guardian.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Победителя этой пары в финале стыков ожидает Уэльс.