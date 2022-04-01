«Интер Майами» в ближайшее время сделает Месси предложение о контракте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть французский клуб летом, сообщает AS.



По информации источника, американский «Интер Майами» планирует в ближайшее время сделать форварду предложение о контракте. При этом клуб Дэвида Бекхэма понимает, что убедить Месси будет непросто.



Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть в своей команде сразу четырёх футболистов, выступавших за «Барселону». Это нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, форвард «Атлетико» Луис Суарес, а также два действующих игрока каталонского клуба – хавбек Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.



«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС. Среди известных игроков, выступающих за клуб Бекхэма, выделяются защитник Киран Гиббс, полузащитник Блез Матюиди, нападающий Гонсало Игуаин и другие.