Расписание трансляций матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр тура чемпионата России.
1 апреля (пятница)
- «Рубин» — «Химки» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
2 апреля (суббота)
- «Крылья Советов» — «Уфа» (14:00 мск, «Матч ТВ»)
- «Арсенал» — «Ахмат» (14:00 мск, «Матч Премьер»)
- «Ростов» — «Нижний Новгород» (16:30 мск, «Матч Премьер»)
- «Локомотив» — «Спартак» (19:30 мск, «Матч ТВ»)
3 апреля (воскресенье)
- «Краснодар» — «Динамо» (14:00 мск, «Матч Премьер»)
- ЦСКА – «Урал» (16:30 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
- «Сочи» — «Зенит» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
После 22 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).
Комментарии
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