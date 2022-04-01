Расписание трансляций матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022

Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр тура чемпионата России.

1 апреля (пятница)

«Рубин» — «Химки» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа» (14:00 мск, «Матч ТВ»)

«Арсенал» — «Ахмат» (14:00 мск, «Матч Премьер»)

«Ростов» — «Нижний Новгород» (16:30 мск, «Матч Премьер»)

«Локомотив» — «Спартак» (19:30 мск, «Матч ТВ»)

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» — «Динамо» (14:00 мск, «Матч Премьер»)

ЦСКА – «Урал» (16:30 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

«Сочи» — «Зенит» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

После 22 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).