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«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Расписание трансляций матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022

Расписание трансляций матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр тура чемпионата России.

1 апреля (пятница)

  • «Рубин» — «Химки» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

2 апреля (суббота)

  • «Крылья Советов» — «Уфа» (14:00 мск, «Матч ТВ»)
  • «Арсенал» — «Ахмат» (14:00 мск, «Матч Премьер»)
  • «Ростов» — «Нижний Новгород» (16:30 мск, «Матч Премьер»)
  • «Локомотив» — «Спартак» (19:30 мск, «Матч ТВ»)

3 апреля (воскресенье)

  • «Краснодар» — «Динамо» (14:00 мск, «Матч Премьер»)
  • ЦСКА – «Урал» (16:30 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
  • «Сочи» — «Зенит» (19:00 мск, «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

После 22 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).

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