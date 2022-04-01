Генерал МВД Катара — о правилах для ЛГБТ: мы не можем поменять законы на время ЧМ

Генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари, занимающий пост председателя Национального контртеррористического комитета МВД Катара, высказался о соблюдении законов Катара, связанных с ЛГБТ, во время проведения чемпионата мира.

«Если вы будете вместе спать или снимать комнату, то нас это не касается. Мы здесь для того, чтобы организовать турнир. Давайте не выходить за рамки личных отношений между людьми. Такова наша концепция по этому вопросу.



Мы не можем поменять законы. Мы не можем сменить религию на 28 дней чемпионата мира.



Я рискую, но многие меньшинства выступают против мнения большинства. Мы должны внимательно следить за проблемой до того, как она разразится и выйдет из-под контроля. Если кто-нибудь нападёт на этого человека, то нам придётся вмешиваться, но может быть уже слишком поздно», – приводит слова Аль-Ансари Associated Press.