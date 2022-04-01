«Рома» продлит контракт с Мхитаряном. Моуринью считает его ключевым игроком
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Итальянская «Рома» ведёт переговоры по продлению контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Действующее соглашение 33-летнего армянского футболиста истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям источника, римляне готовят Мхитаряну новое предложение по продлению контракта до 2023 года. Главный тренер команды Жозе Моуринью считает Мхитаряна ключевым игроком.
В ближайшее время стороны проведут очередную встречу, где постараются завершить сделку.
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.
Ранее Мхитарян выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
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