«Рома» продлит контракт с Мхитаряном. Моуринью считает его ключевым игроком

Итальянская «Рома» ведёт переговоры по продлению контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Действующее соглашение 33-летнего армянского футболиста истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям источника, римляне готовят Мхитаряну новое предложение по продлению контракта до 2023 года. Главный тренер команды Жозе Моуринью считает Мхитаряна ключевым игроком.



В ближайшее время стороны проведут очередную встречу, где постараются завершить сделку.



Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.



Ранее Мхитарян выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».