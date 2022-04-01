Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» продлит контракт с Мхитаряном. Моуринью считает его ключевым игроком

«Рома» продлит контракт с Мхитаряном. Моуринью считает его ключевым игроком
Комментарии

Итальянская «Рома» ведёт переговоры по продлению контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Действующее соглашение 33-летнего армянского футболиста истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям источника, римляне готовят Мхитаряну новое предложение по продлению контракта до 2023 года. Главный тренер команды Жозе Моуринью считает Мхитаряна ключевым игроком.

В ближайшее время стороны проведут очередную встречу, где постараются завершить сделку.

Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ранее Мхитарян выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Моуринью затеял перестановку в «Роме». Неприкасаемые — Мхитарян и 6 игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022