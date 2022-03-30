Моуринью затеял перестановку в «Роме». Неприкасаемые — Мхитарян и 6 игроков

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью планирует в летнее трансферное окно кардинально обновить состав команды. По сведениям, лишь семь футболистов клуба будут неприкасаемыми. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, в их число входят вратарь Руй Патрисиу, защитники Леонардо Спинаццола и Крис Смоллинг, полузащитники Генрих Мхитарян, Сержиу Оливейра и Лоренцо Пеллегрини, а также нападающий Тэмми Абрахам.
По всем остальным футболистам «Рома» будет готова рассмотреть предложения и расстаться с ними в предстоящее трансферное окно.
На такой шаг Моуринью идёт, чтобы сделать «Рому» претендентом на четвёрку лучших в чемпионате Италии в следующем сезоне.
В 30 матчах итальянской Серии А римский клуб набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице шестое место.
- 30 марта 2022
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