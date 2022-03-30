Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью затеял перестановку в «Роме». Неприкасаемые — Мхитарян и 6 игроков

Моуринью затеял перестановку в «Роме». Неприкасаемые — Мхитарян и 6 игроков
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью планирует в летнее трансферное окно кардинально обновить состав команды. По сведениям, лишь семь футболистов клуба будут неприкасаемыми. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, в их число входят вратарь Руй Патрисиу, защитники Леонардо Спинаццола и Крис Смоллинг, полузащитники Генрих Мхитарян, Сержиу Оливейра и Лоренцо Пеллегрини, а также нападающий Тэмми Абрахам.

По всем остальным футболистам «Рома» будет готова рассмотреть предложения и расстаться с ними в предстоящее трансферное окно.

На такой шаг Моуринью идёт, чтобы сделать «Рому» претендентом на четвёрку лучших в чемпионате Италии в следующем сезоне.

В 30 матчах итальянской Серии А римский клуб набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице шестое место.

Новость по теме
«Рома» продолжит выплачивать агенту Абрахама гонорар следующие четыре года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022