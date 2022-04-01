Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шока не было. Мы были морально готовы». Игрок «Рубина» — об уходе легионеров

«Шока не было. Мы были морально готовы». Игрок «Рубина» — об уходе легионеров
Комментарии

Нападающий «Рубина» Герман Онугха прокомментировал отъезд из казанской команды большинства иностранных игроков.

«Я ни с кем из ушедших не общался. Но это их выбор, они имели право это сделать, они это сделали. Монти Тальби вернулся. Конечно, мы рады, сильный центральный защитник.

Шока не было, потому что до этого иностранцы ушли из «Краснодара». Мы как-то морально были готовы к этому, в том числе руководство и тренерский штаб. Наоборот, сейчас для ребят большой шанс показать себя, получить больше игрового времени», — приводит слова Онугхи пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

Контракт с казанской командой приостановили Филип Уремович, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Дарко Йевтич, Мицуки Саито, Силвие Бегич. Соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией было расторгнуто.

Новость по теме
Нападающий «Рубина»: опускать голову нет смысла, думать о зоне вылета — тоже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022