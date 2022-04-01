«Шока не было. Мы были морально готовы». Игрок «Рубина» — об уходе легионеров

Нападающий «Рубина» Герман Онугха прокомментировал отъезд из казанской команды большинства иностранных игроков.



«Я ни с кем из ушедших не общался. Но это их выбор, они имели право это сделать, они это сделали. Монти Тальби вернулся. Конечно, мы рады, сильный центральный защитник.



Шока не было, потому что до этого иностранцы ушли из «Краснодара». Мы как-то морально были готовы к этому, в том числе руководство и тренерский штаб. Наоборот, сейчас для ребят большой шанс показать себя, получить больше игрового времени», — приводит слова Онугхи пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

Контракт с казанской командой приостановили Филип Уремович, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Дарко Йевтич, Мицуки Саито, Силвие Бегич. Соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией было расторгнуто.