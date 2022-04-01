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Нападающий «Рубина»: опускать голову нет смысла, думать о зоне вылета — тоже

Нападающий «Рубина»: опускать голову нет смысла, думать о зоне вылета — тоже
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Нападающий казанского «Рубина» Герман Онугха поделился эмоциями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:3).

«Конечно, нападающему важно забивать, но была важна победа. Поражение все эмоции свело на нет. Что говорил партнёрам после матча? Чтобы не опускали голову, готовились к следующей игре. Это очень важно в плане набора очков в следующих матчах.

Сейчас понятно, что настроение плохое, но в любом случае, как я сказал, голову опускать нет смысла, думать о зоне вылета — тоже. Надо максимально готовиться к следующей игре и брать очки там», — приводит слова Онугхи пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

25-летний Онугха арендован «Рубином» у датского «Вайле» до конца сезона.

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