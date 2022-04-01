Нападающий «Рубина»: опускать голову нет смысла, думать о зоне вылета — тоже
Поделиться
Нападающий казанского «Рубина» Герман Онугха поделился эмоциями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:3).
«Конечно, нападающему важно забивать, но была важна победа. Поражение все эмоции свело на нет. Что говорил партнёрам после матча? Чтобы не опускали голову, готовились к следующей игре. Это очень важно в плане набора очков в следующих матчах.
Сейчас понятно, что настроение плохое, но в любом случае, как я сказал, голову опускать нет смысла, думать о зоне вылета — тоже. Надо максимально готовиться к следующей игре и брать очки там», — приводит слова Онугхи пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.
25-летний Онугха арендован «Рубином» у датского «Вайле» до конца сезона.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
00:25
-
00:13
-
00:01
-
00:00
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:14
-
23:12
-
22:49
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:11
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:41
-
20:18
-
20:16
-
19:44
-
19:41
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
18:50
Партнерский контент