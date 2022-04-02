Гвардиола допустил, что тен Хаг может сменить его на посту наставника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может сменить его на посту главного тренера «горожан». Отметим, тен Хаг является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Может ли тен Хаг оказаться в «Манчестер Сити»? Определённо. Я думаю, что он мог бы стать тем самым тренером, за свой подход к работе. Может ли он перенести свой успех в Нидерландах в английский футбол? Если бы я был на 100% уверен, я бы позвонил в «Манчестер Юнайтед» и сказал им: «Ребята, вы должны взять его». Но никто не знает. Когда я приехал сюда, я тоже не знал. Он хороший менеджер, это бесспорно», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».