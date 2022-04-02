ФИФА объявила об изменении в расписании ЧМ-22, Катар и Эквадор не сыграют в матче-открытии

ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче-открытии турнира национальная команда Сенегала встретится со сборной Нидерландов.
Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом, в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако, их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
04:09
-
03:49
-
03:48
-
03:22
-
03:11
-
02:50
-
02:22
-
02:12
-
02:00
-
01:52
-
01:37
-
01:17
-
01:16
-
01:01
-
00:45
-
00:25
-
00:13
-
00:01
-
00:00
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:14
-
23:12
-
22:49
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:11
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:39