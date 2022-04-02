ФИФА объявила об изменении в расписании ЧМ-22, Катар и Эквадор не сыграют в матче-открытии

ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче-открытии турнира национальная команда Сенегала встретится со сборной Нидерландов.

Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом, в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако, их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

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